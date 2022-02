Vincenzo Nibali onzeker voor komende Italiaanse wedstrijden

Het is maar de vraag of Vincenzo Nibali binnenkort aan de start zal verschijnen van de Trofeo Laigueglia (2 maart) en Tirreno-Adriatico (7-13 maart). De voor Astana Qazaqstan Team uitkomende Italiaan kampt namelijk met een ontsteking aan de amandelen, zo meldt SpazioCiclismo.

De 37-jarige Nibali blijft zo sukkelen met zijn gezondheid, want goed twee weken geleden testte hij al positief op het coronavirus. De Italiaanse klimmer moest zo de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol laten schieten. Inmiddels is Nibali volledig hersteld van zijn coronabesmetting, maar door een ontsteking aan zijn amandelen moet de winnaar van de drie grote rondes weer pas op de plaats maken.

Nibali zal de komende dagen, met zijn entourage, evalueren wanneer hij weer in competitie kan treden. Het is maar de vraag of hij donderdag zoals gepland kan deelnemen aan Trofeo Laigueglia. Ook wat betreft Tirreno-Adriatico lijkt het een race tegen de klok te worden.

Nibali begon zijn seizoen begin februari met de Ronde van Valencia, tot nu toe zijn enige koers van 2022. De Siciliaan vond zichzelf na vijf etappes terug op een zestiende plaats in het algemeen klassement.