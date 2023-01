Vincenzo Nibali: “Lieuwe Westra was cruciaal bij mijn Tour de France-zege”

Vincenzo Nibali heeft in een column in La Gazzetta dello Sport stilgestaan bij de dood van Lieuwe Westra. De Nederlander overleed afgelopen weekend op 40-jarige leeftijd en was enkele jaren ploeggenoot van Nibali in zijn tijd bij Astana. “Lieuwe was een geweldige gast, hij leefde voor de fiets”, schrijft Nibali.

“Lieuwe praatte niet heel veel, maar hij wist precies wat hij moest doen in het peloton”, aldus de Haai van Messina. “Ik kan mij herinneren hoe blij hij was als hij in de ploegbespreking te horen kreeg dat hij het zijn taak was om in de aanval te gaan.”

Veel mensen om Westra heen vertellen dat hij zich ongelukkiger begon te voelen bij Astana, mede door de taalbarrière bij het Kazachstaanse team waar ook veel Italianen in reden. Nibali gaat daar in zijn column ook op in. “Dat we niet dezelfde taal spraken, was geen groot probleem. We begrepen elkaar”, zegt hij.

In de terugblik op de loopbaan van de Fries speelt de Tour de France 2014 een belangrijke rol. Hij was er een belangrijke helper voor Nibali, die uiteindelijk die Tour won. “In de fameuze kasseienrit, waarin ik veel tijd pakte op mijn concurrenten, was zijn hulp van levensbelang. Eerst zat hij in de vlucht en daarna reed hij op kop. Hij was cruciaal. Het was een genoegen om hem in de ploeg te hebben.”

“De laatste jaren heb ik weinig meer van hem gehoord, maar zijn dood heeft mijn hart gevuld met verdriet. Heel veel verdriet”, sluit Nibali af.