Vincenzo Nibali leidt Trek-Segafredo in Parijs-Nice vrijdag 6 maart 2020 om 17:33

Vincenzo Nibali stond aanvankelijk opgesteld voor Tirreno-Adriatico, maar nu die koers afgelast is, maakt hij zijn opwachting in Parijs-Nice. Daar is de Italiaan de kopman van Trek-Segafredo.

“In samenspraak met de ploeg besloot ik naar Parijs-Nice te gaan om de planning in aanloop naar de Giro d’Italia zo veel mogelijk intact te laten”, verklaart Nibali. “Momenteel is het belangrijk om kilometers te maken en koersdagen in de benen te krijgen. Gegeven de situatie in Italië was deze wijziging in mijn programma praktisch noodzakelijk. Het spijt me heel erg dat ik niet mijn mijn land kan koersen en ik hoop dat de situatie snel beter wordt.”

De Italiaan wordt in de Franse ronde omringd door onder anderen Richie Porte, die zich in tegenstelling tot zijn vorige deelnames nu richt op etappezeges. Kenny Elissonde moet Nibali en Porte bijstaan in de bergritten. De ploeg wordt gecompleteerd door Omloop Het Nieuwsblad-winnaar Jasper Stuyven, wereldkampioen Mads Pedersen, Alex Kirsch, Ryan Mullen en sprinter Edward Theuns.

De 78e editie van Parijs-Nice staat gepland voor 8-15 maart.

Selectie Trek-Segafredo voor Parijs-Nice 2020

Kenny Elissonde

Alex Kirsch

Ryan Mullen

Vincenzo Nibali

Mads Pedersen

Richie Porte

Jasper Stuyven

Edward Theuns