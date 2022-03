Vincenzo Nibali keert in Milaan-Turijn terug in koers

Vincenzo Nibali zal woensdag aan de start staan van Milaan-Turijn. De 37-jarige klimmer kampte de voorbije weken met de verschijnselen van het coronavirus, een ontsteking aan de keelamandelen en koorts en kwam daardoor een tijd niet in actie.

De renner van Astana Qazaqstan zal woensdag dus weer een rugnummer opspelden, maar probeert de verwachtingen wel meteen te temperen. “Het gaat de goede kant op, maar we moeten het rustig aanpakken. Ik heb bijna twintig dagen niet kunnen koersen en trainen. Ik was serieus ziek en ik belandde door de streptokokkenbacterie zelfs op de eerste hulp. Ik heb acht dagen antibiotica moeten slikken”, citeert La Gazzetta dello Sport.

Nibali hoopt in Milaan-Turijn weer wat wedstrijdprikkels en competitieritme op te doen. De ervaren renner zal aankomende zaterdag overigens niet deelnemen aan Milaan-San Remo. Naar eigen zeggen is de Italiaan, winnaar in 2018, er niet klaar voor om over een kleine week aan het vertrek te staan van de bijna 300 kilometer lange klassieker.

Nibali begon het nieuwe seizoen met de Ronde van Valencia, waar hij naar de zestiende plaats reed in het eindklassement. Sindsdien reed hij geen wedstrijden meer. De ronderenner hoopt zich nog op tijd klaar te stomen voor de Giro d’Italia (6-29 mei).