Vincenzo Nibali: “Ik wil graag een keer Parijs-Roubaix rijden” vrijdag 15 mei 2020 om 11:52

Vincenzo Nibali stond nog nooit aan de start van Parijs-Roubaix, maar de Italiaan van Trek-Segafredo hoopt nog een keer deel te nemen aan de kasseiklassieker. “Ik ben niet gemaakt voor Parijs-Roubaix, maar ik wil het zeker een keer proberen”, zo citeert Tuttobiciweb de inmiddels 35-jarige Nibali.

Nibali heeft op klassiek gebied al de nodige adelbrieven verzameld. Zo won de Italiaan tweemaal de Ronde van Lombardije en was hij in 2018 de beste in Milaan-San Remo. De Siciliaan reed ook al vaak Luik-Bastenaken-Luik en stond zelfs een keer aan het vertrek van de Ronde van Vlaanderen. “Ik had echter nooit tijd voor Parijs-Roubaix.”

“Het was kalendertechnisch gewoon niet mogelijk.” Nibali richt zich als ronderenner voornamelijk op de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. “Maar ik wil graag nog een keer deelnemen aan Parijs-Roubaix, ook al ben ik geen kasseispecialist.” Zijn eerste echte kennismaking met de Noord-Franse keien verliep echter voorspoedig.

Terug in de tijd

In de Tour van 2014 kregen de renners al vroeg een zeiknatte kasseienetappe naar Arenberg voorgeschoteld. De rit werd gewonnen door een oersterke Lars Boom, maar de Nederlandse kasseispecialist van (toen nog) Belkin wist pas in de slotfase weg te rijden van Astana-renners Jakob Fuglsang en Nibali.

Die laatste maakte als geletruidrager indruk op de kasseien, eindigde als derde in de daguitslag en won dat jaar met overmacht de Ronde van Frankrijk. Nibali richt zich dit jaar op de Giro d’Italia, in de hoop voor een derde keer eindwinnaar te worden van de rittenkoers. Op de slotdag van de Giro staat overigens Parijs-Roubaix op het programma.