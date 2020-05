Vincenzo Nibali: “Ik mis de Giro d’Italia” zaterdag 9 mei 2020 om 17:41

Vincenzo Nibali zou vandaag met Trek-Segafredo aan de start staan van de Giro d’Italia, maar het coronavirus gooide roet in het eten. En dus is het een rustige maand mei voor de Italiaan. “Ik mis de Giro d’Italia heel erg”, zo laat hij weten.

“Normaal gesproken heb je dagen van spanning, twijfel, adrenaline en angst, maar heb je ook de ultieme focus en let je op elk detail. Je vraagt jezelf af of je wel goed bent voorbereid”, vertelt Nibali opgewekt in gesprek met La Gazzetta dello Sport . “Maar nu ben ik kalm én kan ik mezelf dat ook nog eens veroorloven. In mijn vijftienjarige profbestaan is dat nog nooit gebeurd.”

Nibali zou naast de Giro d’Italia dit jaar ook nog de Vuelta a España betwisten, maar met de nieuwe kalender is dat niet meer mogelijk. Wat de Haai van Messina nu gaat doen, weet hij nog niet. “Ik wil me ook nog niet met het programma bezig houden”, aldus Nibali. “Ik zal de knop pas later omzetten. Natuurlijk, ik ben een profwielrenner. Maar ik ben nog erg kalm.”

Er is een aanwezige kans dat Nibali voor de Giro zal kiezen, maar dat betekent dan wel dat hij onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta moet overslaan. “De Giro zit nog steeds in mijn hoofd, maar er is nog niks besloten. Ik vind het namelijk wel jammer dat Luik-Bastenaken-Luik samenvalt met de Giro”, eindigt hij. “Ik ga pas een beslissing maken als er met het team is gesproken.”