Vincenzo Nibali herrijst: “Ik ging vol voor de ritzege”

We zagen in de veertiende Giro-etappe nog eens een ouderwets sterke Vincenzo Nibali. De Italiaan is aan zijn laatste Giro bezig, maar toonde zich wel sterk. “Ik maak gelukkig ook een mooie sprong in het klassement”, aldus Nibali, die nu achtste staat op 2:58, na afloop.

Nibali onderging het hoge tempo van BORA-hansgrohe verrassend goed. “Het was een heel warme dag, en BORA-hansgrohe ging ongelooflijk snel. Dat maakte het moeilijk om het juiste moment te vinden om te eten, zeker omdat het heel de tijd op en af ging en nooit stilviel.”

De Haai van Messina strandde uiteindelijk op plek vier, in dezelfde tijd als nummer twee Jai Hindley. “Dat maakt me heel tevreden. Natuurlijk ging ik vol voor de ritzege, maar ik wist dat het moeilijk ging zijn tegen de rest. Ik had wel wat minuten verloren op de Etna, maar ik werd door de rest nog altijd als te gevaarlijk gezien om weg te laten rijden.”