Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde zwaaien af in Lombardije

Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde rijden met de Ronde van Lombardije hun laatste wedstrijd van hun profcarrière. De twee anciens kregen voor aanvang van de start in Bergamo de nodige aandacht.

De 37-jarige Nibali kon het laatste monument van het jaar al tweemaal winnen. In 2015 en 2017 kwam hij, telkens solo, als eerste over de streep in Como. Nibali heeft een indrukwekkende carrière gekend met onder meer twee keer eindwinst in de Giro d’Italia, een keer eindwinst in de Vuelta a España en de Tour de France en winst in Milaan-San Remo. In totaal won de Haai van Messina 52 keer.

Valverde, de andere afscheidnemende ancien, won in zijn carrière maar liefst 133 keer. De 42-jarige Bala werd wereldkampioen, won de Vuelta, schreef vier keer Luik-Bastenaken-Luik en vijf keer de Waalse Pijl op zijn naam en won bijzonder veel etappes in grote rondes. De Spaanse renner van Movistar behoort zelfs in de laatste koers van zijn carrière, de Ronde van Lombardije, tot de favorieten.