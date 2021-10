Vincenzo Nibali boekt eerste succes in twee jaar: “Deze zege betekent veel voor me”

Vincenzo Nibali is de grote winnaar van de Giro di Sicilia gewonnen. Op de slotdag pakte de 36-jarige Italiaan de etappezege en reed hij Alejandro Valverde uit de leiderstrui. Voor Nibali was het zijn eerste overwinning sinds de voorlaatste rit van de Tour de France in 2019 en de opluchting was dan ook groot.

“Deze overwinning betekent veel voor me. Ik heb gewonnen op mijn terrein, op Sicilië. Het is iets waar ik lang op heb gewacht, voor mij en voor de ploeg. Ik ben hier heel emotioneel over, ik heb er geen woorden voor”, vertelde Nibali, die aan het eind van het seizoen Trek-Segafredo verlaat voor een terugkeer bij Astana, na afloop van de etappe.

De Italiaan wist wat hij kon verwachten in de slotetappe. “Al kende ik deze kant van de laatste klim niet zo goed. Ik wist alleen dat het zwaar was, ideaal voor een aanval van ver, maar de afdaling kende ik perfect. We reden hard omhoog en toen het tempo zakte, viel ik aan. Ik aarzelde niet en ging all-in, en vanuit de volgauto kreeg ik bemoedigende signalen over de voorsprong.”

“Ik kreeg moraal en vertrouwen om zoveel mogelijk tijd te pakken voor de top. Na de klim moest ik alleen nog maar trappen zonder achterom te kijken. Ik ben heel blij en opgelucht. De ploeg gaf me veel vertrouwen en ik vond de beste manier om het vertrouwen terug te betalen”, aldus Nibali die in het najaar zijn vizier op de Ronde van Lombardije heeft gericht.