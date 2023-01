Vincenzo Albanese moet seizoensstart uitstellen na val op training

Vincenzo Albanese zal wat later dan gepland beginnen aan het nieuwe wielerseizoen. De 26-jarige Italiaan zou afgelopen zondag eigenlijk zijn opwachting maken de Clàssica Comunitat Valenciana, maar een valpartij op training gooide roet in het eten.

De coureur van EOLO-Kometa kwam twee dagen voor de Spaanse openingskoers zwaar ten val tijdens een trainingsritje met enkele ploegmaats, en moest met verwondingen aan het gezicht worden afgevoerd naar het ziekenhuis van Dénia. Albanese maakt het nu, naar omstandigheden, goed en kreeg maandag toestemming om het ziekenhuis te verlaten.

De rappe Albanese heeft geen breuken overgehouden aan zijn crash, maar is momenteel nog niet in staat om te koersen. “Vincenzo kampt met serieuze verwondingen aan het gezicht, maar er zijn geen breuken geconstateerd. De situatie is onder controle en we beslissen later hoe we de revalidatie voortzetten”, vertelde teammanager Ivan Basso al aan La Gazzetta dello Sport.

Sterkhouder

Albanese was vorig jaar een van de belangrijke puntenpakkers binnen de ploeg van EOLO-Kometa. Zo was hij onder meer derde in de Trofeo Calvia, vierde in de Ronde van Slovenië en CRO Race, zesde in de Coppa Sabatini en zevende in de Giro di Sicilia. In de Tour du Limousin won hij zelfs de slotetappe naar Limoges.