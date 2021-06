Vijf touretappes om voor thuis te blijven

Nog een paar dagen tot de Tour de France weer begint. Zoals ieder jaar belooft La Grande Boucle weer een spektakel te worden. Uiteraard zijn alle 21 etappes het kijken waard, maar deze vijf ritten kun je als wielerliefhebber echt niet missen.

Etappe 1: explosieve openingsetappe

Zaterdag 26 juni

Hoewel 26 juni als het goed is al rood omrand is bij alle wielerfans, mag de eerste etappe op dit lijstje niet ontbreken. Na de start in havenstad Brest rijden de renners een ronde van 187 kilometer door het heuvelachtige Bretagne. Aankomst is in Landerneau, met een kort maar venijnig klimmetje in de laatste drie kilometer. De puncheurs gaan daar strijden om de eerste gele trui van 2021.

Etappe 7: langste rit in 21 jaar

Vrijdag 2 juli

Op de zevende dag van de Tour krijgt het peloton bijna 250 kilometer voorgeschoteld. Met 248 kilometer is de rit van Vierzon naar Le Creusot de langste touretappe in 21 jaar. Door het Loiredal en via Bourges trekken de renners de heuvelachtige Morvan in. Het begin van de koers is nog relatief vlak, maar het tweede gedeelte bestaat uit veel klimwerk.

In totaal worden ruim 3000 hoogtemeters bedwongen. De renners finishen in Le Creusot, waar voor het eerst de Signal d’Uchon op het programma staat. De steile klim, 5,7 kilometer van 5,7%, leidt grotendeels door het bos en is op het steilste stuk zelfs 18%. Een spannende ontknoping na een lange dag fietsen is gegarandeerd.

Etappe 11: terugkeer Mont Ventoux

Woensdag 7 juli

De elfde etappe is er eentje waar je zeker voor thuis moet blijven. De Mont Ventoux staat voor het eerst sinds 2016 weer op het programma. Het peloton moet de kale berg twee keer bedwingen, een klim van ruim 24 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. Maar voor het zover is moeten de renners ook nog de Col de la Liguière (9,3 km aan 6,7%) beklimmen als opwarmertje. Het belooft een spannende dag te worden Provence.

Etappe 17: spektakel op nationale feestdag

Woensdag 14 juli

Op quatorze juillet krijgen de renners een zware etappe voorgeschoteld. Vanuit Muret rijdt het peloton eerst 112,5 kilometer over glooiende wegen door de regio Haute Garron. Daarna is het voor sommige renners bekend terrein, want in 2018 reed de tourkaravaan dezelfde route van Bagnères-de-Luchon naar Saint-Lary Soulan.

De aankomst bergop is een steile, lange klim van 16 kilometer, waarin bijna 1400 hoogtemeters bedwongen worden. Het gemiddelde stijgingspercentage is 8,7% met stukken van 10%. Nu de tour al op z’n einde loopt, zal dit zeker voor een aanvallen van de klassementsrenners zorgen. Omcirkel de Franse feestdag dit jaar dus zeker in je agenda.

Etappe 18: laatste bergetappe

Donderdag 15 juli

Drie dagen voor het einde staat de laatste bergetappe van de Tour van 2021 op het programma. Voor de klassementsrenners die geen goede tijdrit kunnen rijden is dit de laatste kans om tijdsverschillen te creëren. Het peloton moet eerst de Tourmalet over om bij de slotklim Luz Ardiden te komen. Op de onregelmatige klim van 13,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4% zal het geen moment saai zijn. Hier kan de Tour zomaar beslist worden.