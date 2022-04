Vijf teams geïnteresseerd in Girmay, maar “bij Intermarché-Wanty-Gobert zit hij goed”

Biniam Girmay is hot in de wielerwereld. Na zijn zege in Gent-Wevelgem zijn minstens vijf ploegen, tussen wie INEOS Grenadiers, geïnteresseerd om de 21-jarige renner uit Eritrea over te nemen. Zo makkelijk zal dat niet gebeuren: Girmay ligt tot en met 2024 vast bij de Belgische WorldTour-ploeg, die wil verlengen tot en met 2026.

In gesprek met Het Laatste Nieuws bevestigt CEO Jean-François Bourlart dat Girmay een nieuw aanbod van Intermarché-Wanty-Gobert heeft ontvangen. Over de exacte cijfers wil hij zich niet uitlaten, maar naar verluidt gaat het om een salaris van een miljoen euro per jaar. “We hebben een plan, we willen in hem investeren”, laat Boulart weten. “We willen de klassieke kern rond hem versterken, wij gaan een programma samenstellen dat op zijn lijf geschreven is en houden daarbij rekening met zijn privé-situatie. Biniam moet zijn gezin soms maandenlang missen: wij willen daar een goed evenwicht in vinden zodat hij vaak genoeg naar huis kan.”

“We zijn niet geïnteresseerd om te spreken met Ineos of gelijk wie”, gaat hij verder. “Wij hebben een toekomstproject met Girmay en dat is het enige waarover we praten. Inhoudelijk hebben wij een sterk verhaal. Ik heb goed naar de klassiekers gekeken: Ineos is niet beter dan wij. Bij ons kan hij even goed grote klassiekers winnen.”

Volgens manager Alex Carera hoeft Intermarché-Wanty-Gobert zich dan ook geen zorgen te maken: “Biniam voelt zich goed bij Intermarché. De ploeg voelt een beetje als familie. Biniam zegt me dat geld niet op de eerste plaats komt: een goed gevoel en zijn sportieve toekomst zijn prioriteit.”