Vijf redenen om een multivitamine te nemen als fietser

Je hoort het vast weleens om je heen. Mensen die dagelijks een multivitamine gebruiken. Of misschien neem je er zelf ook al een. Maar wat zijn de voordelen van een multivitamine voor fietsers? Hieronder bespreken we 5 belangrijke functies van vitamines en mineralen voor jouw lichaam.

1. Verminderen van vermoeidheid

Het liefst voel je je natuurlijk altijd energiek en fit! Helaas is dit niet altijd het geval. Vermoeidheid kan veel verschillende oorzaken hebben, dus het is altijd goed om je leefstijl eens onder de loep te nemen als jij je moe voelt. Er zijn veel vitamines en mineralen die helpen om vermoeidheid te verminderen. Denk aan: de B-vitamines, vitamine C, ijzer, koper, fosfor en magnesium. Door dagelijks een multivitamine te nemen, weet je zeker dat je een mooie hoeveelheid van deze vitamines en mineralen binnenkrijgt.

2. Sterke spieren

Naast de effecten op je energiestofwisseling, spelen veel van deze vitamines en mineralen ook een rol bij de werking van je spieren. Onder andere calcium, kalium, magnesium en vitamine D helpen om je spieren sterk te houden. Niet onbelangrijk wanneer je weer eens flink wat wattages aan het trappen bent!

3. Weerstand

Nu de zon weer wat meer begint te schijnen is je weerstand waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt. Toch is het ook in deze periode belangrijk dat je immuunsysteem goed werkt. Vitamine D zal je lichaam zelf een stuk meer aanmaken dan in de winter, maar ook de vitamines A, B12 en C zijn belangrijk voor je weerstand. Daarnaast spelen de mineralen ijzer, selenium, koper en zink ook een rol bij de werking van je immuunsysteem. Voor een goede weerstand heb je van al deze voedingsstoffen voldoende nodig.

4. Rode bloedcellen en zuurstoftransport

Het belang van zuurstoftransport en rode bloedcellen voor fietsers hoeven we je natuurlijk niet uit te leggen. Dit merk je tenslotte zelf wanneer je jezelf weer flink uitdaagt op de fiets. Ook hierbij zijn vitamines en mineralen betrokken. Zo dragen de vitamines B2, B12, D en foliumzuur bij aan de vorming van rode bloedcellen en speelt ijzer direct een rol bij het transporteren van zuurstof door je lichaam. Als jij het maximale uit je fietsprestaties wilt halen, is het dus belangrijk dat je voldoende van deze voedingsstoffen binnenkrijgt.

5. Meer energie!

Tot slot heb je voor je fietsritten natuurlijk voldoende energie nodig. Hiervoor is het belangrijk om goed (en zeker ook voldoende) te eten. Maar wist je dat er ook vitamines en mineralen nodig zijn om de energie uit je maaltijden om te zetten naar nuttige energie voor je spieren? Onder andere de B-vitamines, mangaan, koper en ijzer spelen een rol bij het vrijmaken van energie uit je voeding.

Multivitamine

Niet voor niets kiezen de meeste profrenners ervoor om dagelijks een multivitamine te nemen. Onder meer de renners en rensters van >Team Jumbo-Visma, >Alpecin-Deceuninck, >Team SD Worx, >Bahrain Victorious, >Israel Premier-Tech en voormalig winnares van de Amstel Gold Race >Katarzyna Niewiadoma, vertrouwen op de supplementen van >Virtuoos.

De >Multi Oxidant Control Gold (zonder B6) in een ideaal startpunt als je met suppletie wilt beginnen. Het levert een mooie basis aan vitamines en mineralen die je lichaam een optimale ondersteuning biedt. Er is bij deze multivitamine speciaal gekozen om vitamine B6 eruit te laten. Dit was een vraag vanuit de topsport, omdat een tekort van deze vitamine nauwelijks voorkomt, maar een overschot wel een risico is.

Naast een multivitamine kun je ook andere >supplementen overwegen. Als recreatieve wielrenner is het soms best lastig om te bepalen welke supplementen nou echt van toegevoegde waarde zijn. Speciaal hiervoor heeft Virtuoos een online supplemententest ontwikkeld.

Virtuoos – The Xtra%

Verantwoording:

Dit artikel geschreven door Virtuoos. Virtuoos is mediapartner van WielerFlits en ondersteunt op deze manier ons platform.