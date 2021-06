Vijf olympische debutanten in Noorse wegploeg voor Tokio 

De Noorse wielerbond heeft haar selecties voor de Olympische Spelen bekendgemaakt. Jumbo-Visma-renner Tobias Foss, die recent negende werd in de Ronde van Italië, is een van de renners die in juli naar Japan zal afreizen.

Naast Foss zullen ook Andreas Leknessund (Team DSM), Markus Hoelgaard (Uno-X) en Sven Erik Bystrøm (UAE Emirates) op 24 juli de wegrit betwisten. Het is niet gespecificeerd wie de tijdrit zullen rijden.

Noorwegen verzekerde zich van twee startposities in de wegrit voor vrouwen, die op 25 juli plaatsvindt. Deze worden ingevuld door Katrine Aalerud (Movistar) en Stine Borgli (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope).

Op Bystrøm na maken alle renners en rensters voor het eerst hun opwachting op de Olympische Spelen.