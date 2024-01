zondag 28 januari 2024 om 11:23

Viezzi en Gery verzekeren zich van eindwinst in Wereldbeker junioren

Niet alleen de profs maar ook de jeugdcategorieën strijden vanmiddag voor de eindzege in de Wereldbeker veldrijden in de slotmanche in Hoogerheide. Bij de mannelijke en vrouwelijke junioren waren het geen renners uit de Benelux die het mooie weer maakten, een week voor het WK.

De Italiaan Stefano Viezzi had na zijn offday in Benidorm namelijk werk voor de boeg. Hij moest 13 punten goedmaken op de Fransman Aubin Sparfel, die in Spanje won. Viezzi deed dat voortreffelijk en kwam solo binnen op de Scheldeweg. Twintig seconden later legde Nederlands kampioen Senna Remijn, Jules Simon en Sparfel erop in de sprint. Viezzi werd zo ook eindwinnaar.

Bij de vrouwen had Française Célia Gery de beste papieren, maar de Britse Cat Ferguson had een achterstand van amper tien punten. Ze trok al vroeg alleen op pad, in de hoop op een dubbelslag, maar dat was buiten de Tsjechische Viktoria Chladanova gerekend. Zij ging in het slot op en over Ferguson, die zo ook de eindzege in rook zag opgaan. Gery redde haar hachje met plek vier.

De piepjonge Puck Langenbarg mocht bij de dames als derde mee op het podium. De Belgen ging het wat minder af in Hoogerheide. Arthur Van den Boer werd pas dertiende bij de junioren en verloor zo wat terrein in het klassement, bij de vrouwen was Shanyl De Schoeisitter (elfde) de beste Belgische.