Vierde ritzege Cavendish in Turkije: “Veel meer dan ik verwacht had”

Mark Cavendish heeft de Ronde van Turkije afgesloten met een ritoverwinning. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step komt zo op vier etappezeges deze week, nadat hij eerder ook al de tweede, derde en vierde etappe wist te winnen. “Hier ben ik heel blij mee”, jubelt Cavendish in het flashinterview.

“Vier zeges is veel meer dan ik verwacht had voorafgaand aan deze Ronde van Turkije”, aldus de spurter. “In aanloop naar de sprint koos ik voor de trein van Israel Start-Up Nation, omdat ik zag dat zij met meerdere renners voorin zaten. Uiteindelijk kwam Uno-X hard naar voren en schoof ik met hen mee. Ik kwam zo in goede positie van voren en dat ging allemaal goed.”

Het is voor Cavendish zijn 150ste zege uit zijn professionele carrière. Hij zit daarmee onder meer Francesco Moser, Alessandro Petacchi, André Greipel en Sean Kelly op de hielen.

Most pro victories: 286 – Eddy Merckx

166 – Mario Cipollini

164 – Roger De Vlaeminck, Rik Van Looy

156 – Andre Greipel, Sean Kelly

153 – Alessandro Petacchi

151 – Francesco Moser

150 – Mark Cavendish — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) April 18, 2021

Díaz: “We deden het tactisch goed”

Ook eindwinnaar José Manuel Díaz had genoeg te vieren. De Spanjaard van Delko stelde de eindzege veilig. “Ik ben hier heel blij mee. Het was een aardig lastige etappe, maar we deden het tactisch goed. Het is heel belangrijk om deze ronde te winnen. Turkije is een fantastisch land en deze koers is erg goed georganiseerd”, zegt hij emotioneel.