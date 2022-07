Vierde keer, goede keer voor Wout van Aert – WielerFlits Update #5

Video

Na slechts drie dagen koers heeft het Tour-peloton de eerste rustdag al achter de rug. De karavaan gebruikte die dag om van Denemarken naar Frankrijk te reizen. Daar wacht maandag de vierde etappe van Duinkerke naar Calais, waar in de finale een klimmetje zijn neus aan het venster steekt én is er weer een kans op waaiers!



In de WielerFlits Update blikken onze verslaggevers Youri IJnsen en Nico Dick vooruit op de vierde etappe in de Tour de France 2022. Ook vertellen ze over hun reis van Denemarken naar Nederland, waar ze aan de grens opgehouden werden door protesterende boeren. En hoe komt het toch dat Mathieu van der Poel zich zo gedeisd houdt? Kijk en luister snel!

De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

