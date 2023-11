vrijdag 3 november 2023 om 13:21

Vierde en laatste verdachte van overval op Mark Cavendish nog altijd op de vlucht

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat Mark Cavendish en zijn gezin werden overvallen. De Brit werd bedreigd met een mes, waarna twee horloges ter waarde van 700.000 pond werden gestolen. Woensdag 1 november werd de derde verdachte veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. Toch is de Britse politie nog altijd opzoek naar een vierde verdachte, zo meldt Cycling Weekly.

Eerder dit jaar werden twee andere verdachten in de overval, Romario Henry en Ali Sesayin, al veroordeeld tot lange celstraffen. Voor Cavendish en zijn familie kwam er zo eindelijk een vorm van gerechtigheid. Hoewel de derde verdachte, Jo Jobson, nu ook is veroordeeld, is de vierde verdachte nog altijd zoek.

De persoon in kwestie is George Goddard, een man uit Loughton in Essex. Hoofdinspecteur Tony Atkin liet in een statement weten: “Uit het bewijsmateriaal weten we dat vier gemaskerde mannen met wapens het huis zijn binnengekomen. Onze laatste verdachte is nog op de vlucht, maar ik weet dat het net hem nadert. Hij zal dit ook weten en voelen.”

De voorlopige veroordeling van de drie van de vier verdachten is slechts een schrale troost voor de familie van Cavendish. Zo laat de vrouw van Mark Cavendish, Peta, weten: “Het was aangrijpend, verontrustend en hartverscheurend voor ons gezin. Ik ben blij dat twee van de mensen voor langere tijd naar de gevangenis zijn gestuurd. Maar wat de straf ook was, iedere ouder zal, daar ben ik zeker van, begrijpen dat geen enkele tijd in de gevangenis goed kan maken wat ze ons die nacht hebben aangedaan.”