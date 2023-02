Zware celstraffen voor daders brute overval op Mark Cavendish

Twee mannen die verantwoordelijk zijn voor de brute overval in het huis van Mark Cavendish en zijn gezin, zijn veroordeeld tot zeer lange gevangenisstraffen. De 31-jarige Romario Henry werd veroordeeld tot vijftien jaar celstraf, de 28-jarige Ali Sesay moet voor de overval twaalf jaar de gevangenis in.

Tijdens de rechtszaak stond de zogenoemde ‘homejacking’ op het huis van Cavendish van 27 november 2021 centraal. De Britse wielrenner sliep met zijn vrouw Peta Todd en een van zijn kinderen in bed, toen vier gewapende overvallers het huis binnendrongen. Zij vielen Cav aan en dreigden hem neer te steken. Er werden meerdere attributen gestolen, waaronder twee horloges van Richard Mille met een gezamenlijke waarde van zo’n 800.000 euro. Cavendish is ambassadeur van dit exclusieve merk.

Via vingerafdrukken op de telefoon van de vrouw van Cavendish kon een overvaller worden opgespoord, waarna nog meer arrestaties volgden. Chelmsford Crown Court heeft Henry nu veroordeeld tot vijftien jaar cel, Sesay moet twaalf jaar zitten. Die laatste gaf in de rechtbank ook nog eens zes andere misdrijven toe, waarvoor hij werd veroordeeld tot nog eens acht jaar gevangenisstraf, bovenop de gevangenisstraf van twaalf jaar voor de overval op Cavendish.

‘Meedogenloze misdaad’

Rechter David Turner was duidelijk in zijn vonnis. “Dit was een geplande, gerichte, georganiseerde en meedogenloze misdaad gericht op een internationaal bekende sportman en zijn vrouw die toevallig merkambassadeurs waren voor uitzonderlijk waardevolle horloges van het merk Richard Mille.” Naar de twee andere overvallers wordt nog altijd gezocht.