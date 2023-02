Vier WorldTour-ploegen rijden dit jaar de Volta Limburg Classic

Liefst vier WorldTour-teams en 5 UCI ProTeams starten dit jaar in de Volta Limburg Classic. Het deelnemersveld begint vorm te krijgen en de organisatie is zeer tevreden over de komst van de WorldTour-ploegen Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty en Team DSM. Op zaterdag 1 april vindt de start en finish weer plaats op de Diepstraat in Eijsden voor een van de lastigste klassiekers die Nederland rijk is.

De Volta Limburg Classic wordt verreden over een parcours van bijna 200 kilometer door het Zuid-Limburgse heuvelland en de Belgische Voerstreek. Jaarlijks bewijst de Volta Limburg Classic een attractieve koers te zijn, waarbij aanstormend talent de strijd aan gaat met diverse ervaren renners. In 2022 was de talentvolle Belg Arnaud de Lie (zie foto) de beste uit een deelnemersveld waar toen ook nog de nu reeds gestopte wielrenners Philippe Gilbert en Tom Dumoulin aan de start verschenen.

“We zijn zeer trots deze teams te kunnen presenteren. Uit de interesse van deze teams blijkt dat de Volta Limburg Classic, ondanks de concurrentie van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen in hetzelfde weekend, een waardevolle koers is op de wielerkalender. Nog niet zo lang geleden wisten we geen enkele WorldTour-ploeg aan de start te melden. Dat is nu veranderd, waarmee we aantonen dat de Volta Limburg Classic absoluut in de lift zit”, aldus koersdirecteur Roy Packbier.

Voorlopige deelnemersveld voor de Volta Limburg Classic 2023

WorldTeams

Alpecin-Deceuninck

Intermarché-Circus-Wanty

Jumbo-Visma

Team DSM

ProTeams

Bingoal WB

Bolton Equities Black Spoke

Lotto Dstny

Q36.5

Team Flanders-Baloise

Continental-teams

ABLOC CT

Allinq Continental Cycling Team

BEAT Cycling Club

Hagens Berman Axeon

Leopard TOGT Pro Cycling

Metec-SOLARWATT p/b Mantel

Motala AIF Serneke Allebike

Soudal-Quick-Step Devo Team

Tarteletto-Isorex

Team Lotto-Kern Haus

TDT-Unibet Cycling Team

VolkerWessels Cycling Team