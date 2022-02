Vier WorldTeams aan de start van Volta Limburg Classic

De Volta Limburg Classic heeft dit jaar vier WorldTeams aan de start. Het gaat om Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Team DSM en Intermarché-Wanty-Gobert. Verder kondigde de koersorganisatie de komst van vijf ProTeams aan, waaronder Alpecin-Fenix.

Twee maanden voor de 47e editie van de Volta Limburg Classic krijgt het startveld langzaam maar zeker vorm. Op de lijst deelnemende ploegen staan de WorldTeams Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Team DSM en Intermarché-Wanty-Gobert. Verder bestaat het veld uit de ProTeams Alpecin-Fenix, B&B Hotels, Bardiani-CSF-Faizanè, Bingoal Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise en een hele rits internationale continentale teams.

Koersdirecteur Roy Packbier verwacht een ‘spannende editie’ met deze deelnemende ploegen, laat hij weten in een perscommuniqué. “De Volta Limburg Classic is een van Nederlands grootste wielerwedstrijden en kent een fraaie erelijst. Mede daarom hebben we er met de aangekondigde versoepelingen het volste vertrouwen in dat de Volta Limburg Classic in 2022 weer als vanouds verreden kan worden”, aldus Packbier.

De afgelopen twee jaar kon de Volta Limburg Classic niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Drie jaar geleden waren de Zwitser Patrick Müller en de Nederlandse Demi Vollering de recentste winnaars van de wedstrijd. Naast de mannen rijden ook de vrouwen dit jaar weer hun eigen koers. Start en finish zijn gepland in de Diepstraat in Eijsden. Het evenement staat voor zaterdag 2 april op de kalender.

Deelnemende ploegen Volta Limburg Classic 2022

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Team DSM

Intermarché-Wanty-Gobert

Alpecin-Fenix

B&B Hotels-KTM

Bardiani-CSF-Faizanè

Bingoal Pauwels Sauces WB

Sport Vlaanderen-Baloise

ABLOC CT

Allinq Continental Cyclingteam

Beat Cycling

Elevate p/b Home Solution-Soenens

Geofco Doltcini Materiel-Velo.com

Metec-Solarwatt p/b Mantel

Minerva Cycling

Saris Rouvy Sauerland Team

Riwal Cycling Team

Tarteletto-Isorex

Team Lotto-Kern Haus

Volkerwessels Cycling Team

Wiv Sungod

Xspeed United Continental