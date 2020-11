Vier rensters blijven langer bij Mitchelton-Scott

De vrouwenploeg van Mitchelton-Scott is druk bezig om de aflopende contracten te verlengen van de belangrijkste sterkhouders. Grace Brown (28), Jessica Allen (27), Lucy Kennedy (32) en Sarah Roy (34) zullen ook volgend jaar uitkomen voor Mitchelton-Scott.

De vier dames tekenen bij voor één seizoen. Brown wist dit jaar indruk te maken in het tenue van Mitchelton-Scott. Ze kwam in Luik-Bastenaken-Luik verrassend als tweede over de streep, achter Lizzie Deignan, en verder won ze met verve de Brabantse Pijl. In Imola werd ze bovendien vijfde op het WK tijdrijden voor elitevrouwen.

De 27-jarige Allen staat vooral te boek als een gewaardeerde knecht. De vijf jaar oudere Kennedy werd pas in 2018 prof, maar wist al mooie ereplaatsen te verzamelen in de wat zwaardere eendagswedstrijden en rittenkoersen. Ze was begin dit jaar nog maar eens de beste in de Herald Sun Tour.

Ook de ervaren Roy zal dus nog een seizoen uitkomen voor Mitchelton-Scott. De 34-jarige renster eindigde dit jaar nog als vierde in Gent-Wevelgem en de Driedaagse Brugge-De Panne en ze werd ook vijfde in de Ronde van Vlaanderen en zevende in de Ceratizit Challenge.