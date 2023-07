Vier op vier voor Charlotte Kool in Baloise Ladies Tour

Charlotte Kool heeft haar vierde overwinning in even veel dagen beet. De sprintster van Team dsm-firmenich bleef in de Baloise Ladies Tour Lucinda Brand en Emma Norsgaard voor in de straten van Knokke-Heist.

De vierde dag van de Baloise Ladies Tour opende met een korte ochtendrit van 82,5 kilometer tussen Breskens en Knokke-Heist. Sofie Van Rooijen en Ellen Klinge waren de aanvallers van de dag, maar de nervositeit in de voorfinale zorgde ervoor dat hun liedje al op dertig kilometer van het einde was uitgezongen.

Tien kilometer later weerklonk immers het waaieralarm. Team dsm-firmenich sleurde hard aan de kop van het peloton in het zijwindgedeelte en wist de groep zo stevig te verkleinen. Al hadden ze wel nog voldoende renners over om de lead out voor Charlotte Kool te verzorgen.

Kool rondde het werk al voor de vierde etappe op rij af. Straks verdedigt ze haar voorsprong in het algemene klassement in een tijdrit van 17 kilometer in Knokke-Heist.