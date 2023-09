vrijdag 22 september 2023 om 12:01

Vier Nederlandse talenten naar opleidingsploeg Team dsm-firmenich

Team dsm-firmenich heeft vier Nederlandse junioren aangetrokken voor de eigen opleidingsploeg. Het gaat om Johan Dorussen, Ryan Gal, Mees Vlot en Thom van der Werff. Zij tekenen een contract voor twee jaar en liggen zo tot eind 2025 vast bij het Nederlandse team.

De 20-jarige Dorussen viel op bij Team dsm-firmenich omdat de ploeg een samenwerkingsverband had met Dutch Food Valley Cycling Team voor wedstrijden in de U23 Road Series. “Daar zag ik hoe professioneel het team is”, vertelt Dorussen. “Ik denk dat het goed bij mij past als renner en persoon. Op dit moment is sprinten mijn grootste kwaliteit, maar ik moet ook nog veel leren en verbeteren.”

Drietal van Gepla-Watersley R&D

Ryan Gal is nog maar 18 jaar, maar heeft bij het Gepla-Watersley R&D Road Team veel indruk gemaakt in de juniorencategorieën. Dit jaar won hij het NK tijdrijden in de U19-categorie. “In de gesprekken werd mij veel vertrouwen gegeven, dat voelde mij heel erg gewaardeerd. Mijn hoofddoel voor de komende jaren is om mijzelf te ontwikkelen”, zegt Gal. “Ik zie mezelf als een allrounder, maar ik blink vooral uit in tijdritten en het klimmen. Maar ik ga ook nog veel uitvinden de komende jaren.”

Net als Gal komt ook Mees Vlot (18) over van het Watersley-juniorenteam. Hij presteert heel constant bij de junioren, werd onder meer derde in de Juniorendriedaagse van Axel en tweede op het NK tijdrijden. “Ik zie mezelf vooral als een klassementsrenner, maar ik wil vooral mijn klimvermogen verbeteren zodat ik een nog betere klassementsrenner word. Ook tactisch en technisch hoop ik mijn vaardigheden te verbeteren”, aldus Vlot.

Tot slot is de 18-jarige Thom van der Werff aangekondigd. Hij volgt Gal en Vlot van Gepla-Watersley R&D. Diverse ereplaatsen in juniorenkoersen hebben Team dsm-firmenich overtuigd. “De opleidingsploeg heeft laten zien dat renners grote stappen kunnen maken, en ook door kunnen groeien naar de WorldTour. Daar droom ik van”, zegt Van der Werff. “Ik ben een puncheur met een goede sprint, maar we gaan zien wat de toekomst brengt.”