Vier Nederlandse ploegen in Vuelta voor vrouwen, meerdere grote teams ontbreken

De organisatie van La Vuelta Femenina, de Vuelta a España voor vrouwen, kan dit jaar rekenen op de deelname van vier Nederlandse ploegen. Opvallend genoeg staan er geen Belgische vrouwenteams aan de start op 1 mei en ontbreken opvallend genoeg enkele andere grote ploegen.

Twaalf Women’s WorldTeams zijn uitgenodigd, waaronder Jumbo-Visma, Team DSM, SD Worx en Liv Racing TeqFind. Zij gaan het onder meer opnemen tegen Canyon-SRAM, EF Education-TIBCO-SVB, FDJ-SUEZ, Israel-Premier Tech Roland, Movistar, Jayco AlUla, Trek Segafredo en UAE Team ADQ. Daarnaast zijn nog twaalf continentale ploegen uitgenodigd voor de Vuelta.

Belgische teams zoals Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick-Step ontbreken, net als ‘grote’ teams als Uno-X en Human Powered Health. Ook Ceratizit-WNT en Lifeplus-Wahoo, die automatisch een wildcard kregen, hebben die afgeslagen.

Kritiek op verplaatsing

De Vuelta voor vrouwen is dit jaar niet in het najaar, tegelijk met de mannenwedstrijd, maar al van 1-7 mei. Movistar-manager Sebastián Unzué klaagde eerder al over de volle kalender en door de afwezigheid van de nodige teams in deze belangrijke rittenkoers lijken meer teams het met hem eens.

“Met de koersen die al gereden worden in mei is er geen ruimte voor de Vuelta. Ploegen hebben maar veertien of vijftien rensters, terwijl februari, maart en april zeer intensieve maanden zijn. In mei heb je dan plots al de Vuelta, waar de rensters eigenlijk tien dagen rust nodig hebben”, zei Unzué. “De basis is niet op orde, we hebben te veel koersen en te weinig rensters.”