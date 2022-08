Victor Langellotti zegeviert in Volta a Portugal na late uitval

Victor Langellotti heeft de achtste etappe van de Volta a Portugal gewonnen. De Monegask van Burgos-BH was de beste in de 182,4 kilometer lange etappe van Viana do Castelo naar Fafe. Onderweg moesten heel wat heuvels beklommen worden. Frederico Figueiredo blijft de leider in het algemeen klassement.

De achtste etappe van de Volta a Portugal was nooit echt vlak. In de eerste 70 kilometer was het terrein eerder glooiend, tot aan de voet van de Extremo (7,9 km aan 3,7%). Dan begon het echte werk. Daarna volgden nog drie gecategoriseerde heuvels.

Grote ontsnapping

Voordat de finale losbarstte reed er een kogproep weg. Robin Carpenter (Human Powered Health), Óscar Pelegrí (Burgos-BH), Unai Iribar (Euskaltel-Euskadi), Jonathan Clarke (Wildlife Generation), Rafael Silva (Efapel), João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), Jose Maria Garcia (Electro Hiper Europa-Caldas), Rafael Lourenço (Atum general/Tavira/Maria Nova Hotel), Ivo Pinheiro (ABTF Betão-Feirense), José Mendes (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho) en João Macedo (L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car). Een grote vlucht van elf renners, zoals we het gewend zijn in de Volta a Portugal.

Carpenter en Pelegrí proberen het

Het peloton liet de kopgroep vijf minuten en 30 seconden wegrijden. Hun voorsprong slok echter steeds meer, dat had ook Carpenter gezien. De Amerikaan viel aan in de finale, enkel Pelegrí kon zijn wagonnetje aanhangen. Met nog zes kilometer op de teller reden ze nog een kleine twintig seconden voor het jagende peloton uit. De poging werd niet tot een goed einde gebracht, het peloton haalde het duo terug in.

Sprinten in de achtste etappe? Daar had Victor Langellotti (Burgos-BH) geen zin in. De coureur uit Monaco viel aan in de absolute slotfase en hield knap stand tegen het aanstormende peloton. In de laatste oplopende honderden meters kwamen een aantal renners nog zeer dicht, maar Langellotti kon zijn poging volhouden. Knappe overwinning voor Langellotti, Mauricio Moreira en Scott McGill mochten mee op het podium.