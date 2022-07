Victor Lafay teleurgesteld na opgave: “Ik kwam voor etappewinst”

Victor Lafay stapte in etappe dertien van de Tour de France af. De Fransman van Cofidis zag af deze Ronde van Frankrijk. “Sinds etappe zes ging het echt niet meer. Het is de juiste beslissing om af te stappen, maar ik ben heel teleurgesteld.”

“Ik kwam al snel in de dertiende etappe alleen te zitten. Ik heb het nog geprobeerd, maar het ging niet meer vooruit. Misschien was het nog wel gelukt om binnen de tijd aan te komen, maar dan zou de etappe van zaterdag echt fataal geweest zijn”, vertelde de 26-jarige renner aan Cyclism’Actu. “Het is de correcte beslissing voor mijn gezondheid.”

Lafay had naar eigen zeggen sinds de zesde etappe alleen maar slechte dagen. “Ik kwam echt niet vooruit, ik had geen krachten meer. Dat is natuurlijk ontzettend jammer, teleurstelling overheerst dan ook. Ik kwam om een etappe te winnen in de Tour, maar ik moest opgeven.” Voor de renner van Cofidis was het zijn eerste Ronde van Frankrijk.

Op voorhand werd Lafay hier en daar getipt als een mogelijke kanshebber voor een ritzege, aangezien de Fransman dit jaar zich meerdere keren in de kijker reed. Zo streed hij eens met Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel om de overwinning in Tirreno-Adriatico, maar ook in de Dauphiné toonde hij zich tweemaal. “Het is nu zo, het leven gaat verder. Er komen nog andere dingen aan voor mij dit seizoen, maar ik zal hier zeker terugkomen.”

Ten slotte heeft Lafay het over het publiek, dat rijkelijk aanwezig is langs de Franse wegen. “Ik ben echt wel trots dat ik deel heb kunnen maken van de Tour de France. Vroeger was ik altijd degene die supporterde voor de renners, nu maakte ik het mee als renner. De sfeer was feestelijk langs de kant van de weg.”