zondag 10 september 2023 om 17:39

Victor Koretzky vloert MTB-legende Nino Schurter in Les Gets

De Fransman Victor Koretzky heeft de wereldbekermanche Cross Country mountainbike in Les Gets op zijn palmares geschreven. Wereldkampioen Nino Schurter strandde op de dichtste ereplaats, voor de Roemeen Vlad Dascalu.

De Wereldbeker Cross Country was vanmiddag toe aan haar zesde manche. De Zwitserse mountainbikelegende Nino Schurter staat daarin ruimschoots aan de leiding, maar desondanks mocht hij in het Franse Les Gets pas vanop de vierde startrij aan zijn wedstrijd beginnen. Schurter moest vrijdag immers ziek forfait geven voor de Shorttrack, waarmee de startposities voor de Cross Country worden bepaald.

Schurter start sterk

Van die ziekte was op de stoffige omloop in Les Gets was maar weinig te merken bij de tienvoudige wereldkampioen. In geen tijd maakte hij de 25 posities tot de kop van de wedstrijd goed en nam hij zelf het initiatief. Attent waren ook Europees kampioen Vlad Dascalu, Victor Koretzky, Jordan Sarrou, Joshua Dubau en Luca Schwarzbauer te vinden. De grote afwezige voorin? De Zwitser Mathias Flückiger – de nummer twee in de WB-stand – die leek af te zien van de hitte.

In ronde twee achtte die laatstgenoemde zijn moment gekomen om de leiding over te nemen. De Duitser is het type renner dat graag zelf zijn lijnen kiest, maar het tempo ging daarbij wel duidelijk naar beneden. Onder impuls van Scharzbauer kwam alles op een lint te zitten, maar echt grote verschillen ontstonden er niet. Zo zagen we na drie ronden nog steeds meer dan vijftien renners wiel in wiel.

Te veel, naar de zin van de linke Schurter. De Zwitser keek een aantal ronden de kat uit de boom, maar vanaf de klok het half uur voorbij was, ging hij alsnog stevig versnellen. Alleen de Fransen Victor Koretzky en Joshua Dubau wisten hun wagonnetje deze keer aan te haken. In geen tijd werd de rest van het deelnemersveld op meer dan een halve minuut gezet. Lag het podium nu al vast?

Koretzky ongenaakbaar

Koretzky ging slim mee in het spoor van Schurter, maar nog geen twee ronden later dwong hij zélf de koppositie af. Dubau had niet meteen een antwoord in huis toen Koretzky het tempo nog wat opdreef, terwijl Schurter veilig in het wiel van Dubau bleef zitten. Shorttrack-winnaar Koretzky bouwde zo in korte tijd een aanzienlijke kloof van twintig seconden uit.

Toen Schurter even later ook nog af te rekenen kreeg met een lekke band, werd duidelijk dat Koretzky niet meer bedreigd zou worden. Schurter verloor meer dan een halve minuut door zijn pechmoment. Maar Schurter zou Schurter niet zijn als hem dat alleen maar meer zou motiveren om terug te slaan. De Zwitser rolde iedereen nog op, en kwam in het slot nog aandringen bij Koretzky, maar de Fransman weerstond.

Wereldbeker Cross Country 2023

Uitslag manche 6: Les Gets

1. Victor Koretzky

2. Nino Schurter op 17s

3. Vlad Dascalu op 21s

4. Marcel Guerrini op 26s

5. Joshua Dubau op 31s

6. Jens Schuermans op 52s

7. Thomas Griot op 1m11s

8. Ondrej Cink op 1m19s

9. Mathias Flückiger op 1m52s

10. Nadir Colledani op 2m08s