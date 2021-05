Victor Campenaerts: “Veel kruit verschoten om naar vluchters te rijden”

Interview

Het leverde uiteindelijk geen topresultaat op, maar Victor Campenaerts toonde zich vandaag alweer. “Al leverde ik mijn grootste inspanning door in mijn eentje naar de vroege vlucht toe te rijden. En om te winnen, moest ik voor de slotklim weg geraken. Dat lukte, maar niet helemaal.”

“Er zijn niet zoveel kansen voor een renner zoals ik om hier een rit te winnen”, vertelde Campenaerts net voorbij de finish. “Dan bedoel ik etappes met vlakke aankomsten waarop vluchters vooruit blijven. Dan wordt er meestal gesprint. Dus wilde ik vandaag zeker meer zijn.”

Maar het duurde lang voor de vlucht van de dag weg geraakte en op de koop toe moest de werelduurrecordhouder er nog in zijn eentje naartoe. “Ik had hem gemist, hé. Maar ik wilde er absoluut nog naartoe. Oké, misschien niet de meest slimme beslissing, maar ik hoopte dat ze vooraan zouden wachten met het idee: die Campenaerts is een hardrijder, die nemen we graag mee.”

Gaviria

Mar wachten deden ze niet, dus moest hij zelf alle zeilen bijzetten om de kloof te dichten. “Ik heb daar een ferme cartouche verschoten. In de finale wist ik dat ik moest aanvallen voor de slotklim, want daarop ben ik misschien de betere van Gaviria, maar niet van de anderen. Ik heb meermaals geprobeerd en uiteindelijk lukte het met die Italiaan van Bardiani (Carboni, red).”

“Maar dat zou al voor de tweede plaats zijn. En toen ik hoorde dat we slechts tien, twaalf seconden kregen, wist ik ook dat dat op niets zou uitdraaien. Ik heb er dan maar het beste van gemaakt. Maar nog eens, ik heb vooral afgezien in die achtervolging. Dat was niet mijn meest efficiënte move…”