Victor Campenaerts over kansen op roze trui: “Ik zou zeggen 10 procent” vrijdag 2 oktober 2020 om 18:47

Victor Campenaerts ziet zichzelf niet als topfavoriet voor de eerste roze trui in de Giro d’Italia. De tijdritspecialist van NTT Pro Cycling ziet in Filippo Ganna de grootste kanshebber. “Het is moeilijk om mijn kansen in te schatten: ik zou zeggen 10 procent”, aldus Campenaerts tegen Sporza.

“Dat lijkt niet veel, maar behalve Ganna zijn er weinig andere renners die zo veel kansen hebben om te winnen”, zegt hij over de kersverse wereldkampioen tijdrijden. “Ganna is de uitgesproken topfavoriet, maar mijn voordeel is dat er schijfremmen op onze tijdritfietsen zitten. Dat zal toch een groot voordeel zijn als je tegen 100 kilometer per uur een haarspeldbocht nadert.”

Dat de tijdrit van Monreale naar Palermo voor het grootste deel in dalende lijn gaat, is nieuw voor Campenaerts. “Het is een zeer apart parcours. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Het zal spectaculair zijn. Het snelheidsrecord van Rik Verbrugghe kan misschien wel sneuvelen”, geeft de werelduurrecordhouder aan. In onze voorbeschouwing gaan we daar uitgebreid op in.