Victor Campenaerts op hoogtestage op… 10.000 meter

Beperkt programma, focus op kampioenschappen

“Dit is een extraatje”, zegt de Antwerpenaar. “Hopelijk maakt het me weer een tikkeltje beter. De bedoeling is om af en toe nog in mijn hoogtetent te slapen om het effect te rekken. De voorlopige resultaten zijn heel goed: ik heb al mijn records qua wattages gebroken. Maar dat hoor ik van verschillende renners. Niet abnormaal. We hebben nog nooit zo’n lange periode gehad waarin we zo gestructureerd kunnen trainen, dat moest wel vruchten afwerpen.”

Na overleg met teammanager Bjarne Riis zal Campenaerts dit jaar focussen op de kampioenschappen. “De rest mag ik even vergeten. Dus koers ik heel weinig. Ik rijd de Ronde van Tsjechië (6-9/8) als voorbereiding op het BK (20/8) en EK (24/8) en de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (1-5/9) in voorbereiding op het WK (20/9). Daarna doe ik nog de Giro en dat is het.”