Experiment: Victor Campenaerts sliep anderhalve week op 4.600 meter hoogte woensdag 27 mei 2020 om 10:23

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts hield tijdens de corona-lockdown een hoogte-experiment van acht weken. Achteraf deed de NTT-renner een test in functie van de Olympische tijdrit en haalde zijn beste gemiddelde wattage over twintig minuten ooit. In een YouTube-video analyseert hij het experiment, samen met onder meer bondscoach Rik Verbrugghe – een ooggetuige – en NTT-manager Bjarne Riis.

Campenaerts hoogtestage ging als volgt: Vanaf 23 maart tot begin april dreef hij de hoogte in zijn tent bij hem thuis op van 2.000 meter naar 4.600 meter. Nadien bleef hij anderhalve week slapen op die 4.600 meter. Daarna (van 13 tot 26 april) volgde een relatieve rustperiode. In de derde fase stond drie zware trainingsweken op het programma, met als ultieme doel een tijdritsimulatie van twintig minuten op 21 mei in de Ardennen.

Tijdens die test haalde de werelduurrecordhouder zijn beste gemiddelde wattage over twintig minuten ooit en hij brak zijn Functional Threshold Power-record. Die FTP-test staat voor het gemiddelde wattage dat je een uur lang kan aanhouden. Campenaerts haalde 398 Watt. Hij deed daarbij bijna vijf procent beter dan bij zijn vorige record, dat hij neerzette op de WK-tijdrit in Innsbruck in 2018. Daar pakte Campenaerts brons.

Na afloop analyseerde Campenaerts zijn experiment in het gezelschap van onder meer Bjarne Riis, zijn ploegmanager bij NTT, en Belgisch bondscoach Rik Verbrugghe. Riis gaf aan onder de indruk te zijn. “Je hebt je goed voorbereid op deze test, maar niet als een gek. En dat heeft je al op dit niveau gebracht. Dat vertelt me dat er potentieel is voor de toekomst. En je hebt nog marge. Als we opnieuw beginnen koersen en als we de juiste voorbereiding gebruiken, dan geloof ik dat je sneller dan ooit kan zijn”, klonk het.

Nog niet zeker van Tokio

Ook bondscoach Rik Verbrugghe schoof aan en ging vooral in op het programma van Campenaerts. Hij begint – als alles goed gaat – in Polen (5 tot 9 augustus) als opstap naar het EK (24-28 augustus). Daarna wordt Tirreno-Adriatico (7-14 september) een doel, gevolgd door het WK, tenminste als dat zoals gepland doorgaat in Zwitserland. Een laatste piekmoment wordt de Ronde van Italië, met drie opdrachten tegen de klok.

Wat Campenaerts’ test voor de Olympische Spelen betreft, moeten we uiteraard aanstippen dat de werelduurrecordhouder nog helemaal niet zeker is van een selectie. Van Belgische zijde is voorlopig alleen Remco Evenepoel zeker van zijn plekje voor Tokio. Ook Wout van Aert, Thomas De Gendt en Yves Lampaert komen nog in aanmerking voor het tweede ticket.

Bekijk hieronder de video waarin de test wordt geanalyseerd