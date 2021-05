Victor Campenaerts: “Moeilijk om in aeropositie over slecht wegdek te rijden”

Victor Campenaerts was een van de eerste renners die de openingstijdrit in de Giro d’Italia afwerkte. Met een tijd van 9 minuten en 19 seconden noteerde hij de voorlopig snelste tijd, maar al snel zag hij renners onder zijn tijd duiken. “Het wordt moeilijk om een goede uitslag te rijden”, zo laat hij weten na afloop. “Maar ik voelde me wel goed.”

“Ik had alleen wat schrik op de tijdritfiets, maar ik denk dat de rest van het peloton dat ook wel heeft. Het is moeilijk om in aeropositie over slecht wegdek te rijden. Ik heb er wel een paar weken op getraind, maar niet lang genoeg.”

“Misschien zijn ze in de finale nog sneller, omdat de wind schuin komt. Ik dacht me te verstoppen tussen de huizen, maar reed precies aan de verkeerde kant van het wegdek”, eindigt hij. “Pozzovivo zat achter me in de auto. Misschien heb ik hem nog wat interessante informatie kunnen geven.”