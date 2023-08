Victor Campenaerts loodst Arnaud De Lie naar zege in Leuven: “Met de Stier koersen is zalig”

Video

Victor Campenaerts had vandaag een belangrijk aandeel in de overwinning van Arnaud De Lie in de Tour of Leuven. De Belg van Lotto Dstny zat samen met zijn ploegmaat in de kopgroep die voor de winst mocht sprinten en zag De Lie zijn beulswerk afronden. “Het is tof om met Arnaud te rijden”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

Op het bochtige parcours, dat enigzins deed denken aan het WK in Glasgow, controleerde Lotto Dstny de koers. “Dit parcours is iets leuker dan Glasgow, het is minder hectisch. Als ploeg wisten we dat we hier moesten controleren, dat hebben we met verve gedaan”, zei Campenaerts zelfverzekerd. “Als ik het goed heb staan we met vier man in de top-10 terwijl we de hele tijd de koers in handen hebben gehad.”

Uiteindelijk zag Campenaerts zijn ploeggenoot het teamwerk afronden in de sprint. “Het is tof om met Arnaud te rijden omdat je zoveel kans hebt om te winnen. Je moet gewoon rijden om de boel bij elkaar te houden en je weet eigenlijk zeker dat je je handen in de lucht mag steken”, zei hij vol lof over zijn Waalse kompaan.

“Geen kruit tegen De Lie gewassen”

De Lie en Campenaerts maakten deel uit van een grotere kopgroep, waarin Jordy Bouts nog een aanval plaatste en Axel Zingle de sprint vroeg aanging. “Dat was perfect voor ons. Zo kon ik in het zog van de aanvallers nog wat langer op kop blijven rijden. Met Arnaud weet je dat als hij 50 meter achterstand heeft hij dat in de laatste 200 meter nog goed kan maken. Het is mooi om zo te rijden.”

In extremis wist De Lie Stan Van Tricht nog te remonteren. “In de sprint zie je dat hij het vertrouwen heeft om lang te wachten. Als hij aangaat is er geen kruit tegen gewassen. In deze koersen komen we om te winnen, en we winnen ze. Klaar”, sloot Campenaerts vastberaden af.