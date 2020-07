Victor Campenaerts: “Laat dit voorbeeld zijn voor de komende koersen” zondag 5 juli 2020 om 18:35

Victor Campenaerts is blij met hoe de GP Vermarc Sport in Rotselaar georganiseerd werd. Hij kleurde de koers en eindigde als derde. Er was een grote opkomst, en waar de mensen dicht bij elkaar kwamen was een mondmasker verplicht. “Ik vind het heel goed georganiseerd. Een dikke duim, zeker als je het vergelijkt met hoe ze het in Slovenië verknald hebben”, zegt hij tegen WielerFlits.

‘Zou graag hebben dat een mondmasker verplicht wordt’

“Laten we hopen dat dit een goed voorbeeld is voor de komende koersen en dat we door kunnen blijven gaan tot het einde van het seizoen”, aldus de tijdrijder van NTT Pro Cycling. “Het is een heel lastige situatie. Moesten we het hier doen zoals in Slovenië, dan duurt het niet lang voor alle koersen worden afgeschaft. Maar ik kijk niet alleen naar de koers, ik zou graag hebben dat een mondmasker algemeen verplicht wordt. Het is misschien niet de allerbeste bescherming, maar het is een bescherming die een heel kleine moeite is.”

‘Derde het hoogst haalbare vandaag’

Campenaerts kleurde vanaf het begin de profkoers in Rotselaar. “Ik ben direct vol beginnen rijden”, blikt hij terug. “Ik zag al snel dat Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step het op een sprint wilden spelen, maar dat leek mij niet zo’n interessant idee. We zijn rap met een groep weggereden en daarna was het volle bak koers. Mijn vat was helemaal af na 2,5 uur. Veel van mijn vrienden waren niet zo blij met hoe ik reed vandaag. Ik denk dat derde het hoogst haalbare was dat erin zat vandaag.”

“Als ik met mijn kop had gereden, had ik hier kunnen winnen”, zegt Campenaerts, die uiteindelijk Florian Sénéchal en Oscar Riesebeek voor zich zag eindigen. “Maar ik geniet ervan om de rest veel zeer te doen en dat ze roepen dat je een klootzak bent. In deze koersen gaat dat, maar als we straks weer serieus starten dan moet ik met mijn kop rijden en een tactiek volgen.”