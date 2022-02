Victor Campenaerts kende pechdag: “Maar was in de finale nog in orde”

Een valpartij en twee lekke banden; Victor Campenaerts kende zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad een pechdag. Toch liet de Belg zich zien op de Bosberg, waar hij ten aanval trok met Oliver Naesen. “In de finale was ik nog wel in orde.”

“Het was een rotte dag”, blikt hij terug. “Twee keer klapt mijn band, en de tweede keer kom ik er door ten val. Gelukkig hadden we een goede situatie met Florian vooraan, waardoor ik mezelf kon sparen.”

Dat sparen kon Vocsnor goed gebruiken om het op de laatste klim nog eens te proberen, maar toen kwam Wout van Aert er al aan. “Ik was te laat met reageren, waardoor ik er niet meer naartoe kon. Ik kon mezelf volledig smijten daarna, of in een groepje daarachter gaan rijden. Dat ging.”

In Le Samyn krijgt Campenaerts dinsdag een nieuwe kans. Ongetwijfeld zal hij zich daar opnieuw willen laten zien. Lachend: “Als je goed getraind hebt, dan ben je in orde.”