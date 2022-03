Victor Campenaerts hervat de competitie in Nokere Koerse

Victor Campenaerts verdween na de Strade Bianche even uit competitie met pijn aan de ribben. De Antwerpenaar liep een kneuzing op bij een val in de Omloop Het Nieuwsblad en verkoos training boven competitie. In Nokere Koerse is hij echter weer van de partij, zo bevestigt hij aan WielerFlits.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Campenaerts pas in de Bredene Koksijde Classic (18 maart) zou hervatten, maar intussen is het plan dat hij er twee dagen vroeger (16 maart) weer aan begint in de 189,8 kilometer lange semiklassieker tussen Deinze en Nokereberg.

Campenaerts staat voorlopig nog niet op de deelnemerslijst, bij Lotto Soudal worden verder ook Arnaud De Lie en Brent Van Moer verwacht.