Victor Campenaerts had rit aangestipt: “Maar zat met beste renners ter wereld voorop”

Victor Campenaerts had de twaalfde etappe van de Tour de France met rood omcirkeld in zijn agenda. Hij zat mee met de vroege vlucht, maar was in de finale niet opgewassen tegen de betere klimmers. De renner van Lotto Dstny werd uiteindelijk tiende, na een loodzware dag.

“Dit was brutaal, heel brutaal”, zei hij na afloop voor de camera van WielerFlits. “Dit was een van de etappes die ik vooraf had aangestipt, maar als het zolang koers is, dan kom je met de beste renners ter wereld voorop. Dan is het vreselijk moeilijk om er iets van te maken. Je komt met renners voorop die te snel bergop rijden.”

“Er zat niet meer in”, is Campenaerts eerlijk. “Ik had gehoopt die laatste klim een redelijk strak tempo te rijden en dan in een groepje te komen boven. Als de samenwerking dan goed was, hadden we nog iets kunnen ondernemen. Maar ik zat geïsoleerd. En het groepje voor mij is ook niet meer teruggekomen, dus ik heb een lange tijdrit gereden om voor het peloton te blijven.”

