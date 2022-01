Victor Campenaerts en Florian Vermeersch nemen intrek in speciaal hoogtehotel van Kolobnev

Victor Campenaerts en Florian Vermeersch zijn deze week begonnen aan hun trainingsstage in het Spaanse Dénia. Het tweetal van Lotto Soudal, dat vanaf dinsdag wordt vergezeld door hun ploeggenoot Brent Van Moer, verblijft in het hotel Syncrosfera van oud-beroepsrenner Alexandr Kolobnev waar renners in speciale kamers een hoogtestage kunnen nabootsen.

Campenaerts, Vermeersch en Van Moer waren eerst van plan om naar Rwanda op hoogtestage te gaan, maar gezien de toename van het aantal coronabesmettingen werd in Spanje een alternatief gevonden. Sinds donderdag verblijven Campenaerts en Vermeersch in het hotel Syncrosfera aan de Costa Blanca, waar zij hun tijd in speciale kamers op gesimuleerde hoogte doorbrengen. “We hebben allemaal een eigen kamer geboekt plus een vierde kamer die we als woonkamer inrichten. Daar zullen we ook eten, om maximaal op hoogte te leven”, vertelde Campenaerts eerder.

Met een druk op de knop kunnen ze wisselen tussen zeeniveau en 4500 meter boven zeeniveau. De oprichter van het hotel is Alexandr Kolobnev, voormalig profrenner van Rabobank, Saxo Bank en Katusha. Na zijn carrière investeerde hij in een locatie waar de renners overdag kunnen trainen op zeeniveau en ’s nachts kunnen slapen op hoogte. Hoogtetraining is al langer onderdeel van trainingsprogramma’s omdat de lagere zuurstofdruk tot de aanmaak van meer rode bloedcellen leidt, maar daarvoor moeten renners meestal echt naar een plaats op grote hoogte reizen.

Hotel Syncrosfera wil zich profileren als sporthotel, zei commercieel directeur Juan Balerdi in Het Nieuwsblad. “We beschikken over alle faciliteiten om aan de wensen van topatleten en recreatieve sporters te voldoen. Voor vijftig euro extra kan je verblijven in een van de vijftien kamers die zijn uitgerust met een generator, die een hoogte tot 4500 meter boven zeeniveau kan simuleren. In de kamer hoor je de generator niet. Je voelt zelfs de wind niet blazen om het zuurstofniveau op het gewenste niveau te krijgen.”

Voordelen

Campenaerts ziet veel voordelen aan het verblijf in het hotel, waar hij ’s nachts een hoogte van 3000 meter kan simuleren maar waar hij na een zware training de waarden ook kan laten zakken tot 1500 meter om zijn lichaam te laten uitrusten. “Op de Teide kan je na een training niet zeggen: vanavond ga ik eens halfweg de berg slapen”, zei de houder van het Werelduurrecord. Naar het verluidt hebben ook UAE Emirates, Alpecin-Fenix en Groupama-FDJ hun toevlucht naar het hotel gevonden, net als enkele grote voetbalploegen.

Vermeersch en Van Moer checken op 13 februari uit, omdat zij vijf dagen later aan de start staan van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Voor Campenaerts duurt zijn verblijf in het hotel tot 23 februari. De hardrijder, die deze winter op het oude nest terugkeerde, vangt het seizoen pas aan in het weekend van 26-27 februari met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.