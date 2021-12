Campenaerts, Van Moer en Vermeersch schrappen hoogtestage in Rwanda

Victor Campenaerts, Brent Van Moer en Florian Vermeersch zien af van hun plan om in januari op hoogtestage te gaan naar Rwanda. “We willen geen risico nemen. Zeker niet nu we in golf 26 zitten”, knipoogt de eerstgenoemde in gesprek met Sporza. Het drietal zal nu een hoogtestage nabootsen in een Spaans hotel. Campenaerts ging in 2018 al eens op hoogte naar Namibië.

Vanuit België moeten mensen drie dagen in quarantaine bij aankomst in Rwanda. Als de regering aldaar dat verder optrekt, hebben ze het zitten. De drie zullen nu na het trainingskamp van Lotto Soudal (10 tot 19 januari) een nieuw hotel in het Spaanse Dénia betrekken. “Daar kunnen we onze tijd op gesimuleerde hoogte doorbrengen. We hebben er allemaal een eigen kamer geboekt plus een vierde kamer die we als woonkamer inrichten. In die woonkamer zullen we ook eten. Om maximaal op hoogte te leven”, vertelt Campenaerts.