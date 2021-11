Campenaerts, Vermeersch en Van Moer op hoogtestage naar Rwanda

Lotto Soudal ziet Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Brent Van Moer volgend jaar op hoogtestage gaan naar Rwanda. De Belgische WorldTour-ploeg kon niet genoeg hotelkamers reserveren op Tenerife (Teide) en in de Sierra Nevada, waardoor de ploegleiding creatief moest zijn.

In voorbereiding op het voorjaar van 2022 willen kopmannen Campenaerts (die overkomt van Qhubeka NextHash), Vermeersch en Van Moer een trainingskamp op hoogte beleggen in januari en februari. Het Nieuwsblad meldt dat de drie afreizen naar het Afrikaanse Rwanda, waar in het noorden een heuvelachtige streek gevonden is met een uitvalsbasis op 2.100 meter hoogte. Lotto Soudal stuurt ook een dokter, een mecanicien en een soigneur mee.

Het drietal verblijft van bijna een maand in het land waar in 2025 het WK wielrennen georganiseerd wordt. Van Moer en Vermeersch gaan na drie weken terug naar Europa om nog een rittenkoers te rijden, Campenaerts zal op 22 februari terugkeren zodat hij op tijd terug is voor de Omloop Het Nieuwsblad (26 februari).