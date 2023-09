zaterdag 23 september 2023 om 19:52

Victor Campenaerts draagt zege op aan overleden oom Bob: “Aanloop naar deze ronde was niet gemakkelijk”

Victor Campenaerts won zaterdag de vierde etappe van de Ronde van Luxemburg, een individuele tijdrit van bijna 24 kilometer. Hij droeg zijn overwinning op zijn kort voor de rittenkoers overleden oom. “Ik ben heel blij dat ik deze tijdrit kon winnen met Bob in mijn gedachten”, zei de renner van Lotto Dstny in het flashinterview na afloop.

Het was van maart 2019 geleden dat Campenaerts nog eens een tijdrit won. Toen was hij de beste in de afsluitende chronoproef van Tirreno-Adriatico. “Het is lang geleden dat ik me heb gefocust op een tijdrit. Ik wilde deze tijdrit goed rijden omdat ik eigenlijk een goed klassement wilde doen, maar gisteren had ik een totale-offday”, aldus de 31-jarige coureur.

“De aanloop naar deze Ronde van Luxemburg was niet gemakkelijk voor me. Mijn oom, Bob, is net voor de start van deze ronde overleden. Heel onverwacht. Dat was zwaar voor mij en vooral voor mijn vader, zijn broer. Die zei: ‘Je kan niets beters doen dan naar de Ronde van Luxemburg gaan en een rit voor hem winnen.’ Ik ben dus heel blij dat ik deze tijdrit kon winnen met Bob in mijn gedachten.”

Blij met nipte zege: “Wielrennen is entertainment”

Voor Campenaerts was het wel weer een tijdje geleden dat hij (lang) in de hot seat zat. “Het is alweer wat jaren geleden dat ik nog een goede tijdrit reed. Bij de verkenning voelde ik wel dat ik dichtbij de overwinning kon zijn, maar ik weet ook dat die jongens heel hard werken aan hun tijdrit. Zij moeten een goede tijdrit hebben om mee te doen in de klassement. Zelf train ik niet meer het hele seizoen door op de tijdritfiets. Maar ik heb nog wel veel ervaring, met het werelduurrecord en verschillende Europese titels.”

“Bovendien heb ik me heel erg op deze tijdrit gefocust. Mijn vriendin heeft me geweldig gesteund de afgelopen maanden. En ik ben heel blij dat ik deze zege pak”, aldus Campenaerts, die Brandon McNulty met welgeteld één seconde versloeg. “Voor mij is het nog mooier dat ik hem nipt pak, met maar één seconde voorsprong. Wielrennen is entertainment en het moet nipt zijn om spannend te zijn.”