zaterdag 23 september 2023 om 18:12

Victor Campenaerts wint in Ronde van Luxemburg eerste tijdrit in jaren, Ben Healy verliest leiderstrui

Victor Campenaerts heeft de voorlaatste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. In een tijdrit over 23,9 kilometer was de Belg nipt sneller dan Brandon McNulty. Ben Healy verloor zijn leiderstrui aan Marc Hirschi.

De tijdrit had Pétange als start- en finishlocatie en ging over glooiend terrein. Het parcours bleek Pascal Eenkhoorn goed te liggen, want hij zette als eerste een serieuze richttijd neer. Het was thuisrijder Alex Kirsch (Lidl-Trek) die hem van de troon stootte. De Luxemburger zat daarna een tijdlang in de hot seat, totdat Victor Campenaerts binnenkwam. De Belg deed ruim een halve minuut beter dan Kirsch.

We zagen in deze fase ook goede tijden van onder anderen Koen Bouwman, Felix Großschartner, Ilan Van Wilder en de voorlopig verrassende nummer twee Diego Ulissi, maar geen van hen kwam aan de tijd van Campenaerts. Op het tussenpunt was Brandon McNulty wel beter, maar op de streep kwam de Amerikaanse tijdritkampioen één seconde te kort. Uiteindelijk bleek Campenaerts zo de dagzege te pakken. Het was zijn eerste tijdritzege sinds maart 2019, toen hij de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico won.

Ondertussen was er natuurlijk ook nog de strijd om het klassement. Ben Healy begon in het geel aan de tijdrit, maar verloor terrein tegenover Marc Hirschi, de nummer twee van de rangschikking. De Zwitser