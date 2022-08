Vice-olympisch kampioen Mathias Flückiger test positief op doping

Mathias Flückiger doet vrijdagavond niet mee aan het EK mountainbiken in München. De 33-jarige Zwitser werd tijdens een dopingcontrole na het Zwitsers kampioenschap mountainbiken op 5 juni positief bevonden. Het Zwitserse anti-doping agentschap bracht de nationale selectie donderdagmiddag op de hoogte, waarna Flückiger meteen zijn koffer moest pakken.

De Zwitser was met name in 2021 bezig aan een uitstekend jaar. Hij werd achter Tom Pidcock tweede op de Olympische Spelen. Enige tijd later leek hij op het WK mountainbike alles in eigen hand te hebben, tot een klein foutje in een van de laatste bochten hem nekte. Zodoende kon Nino Schurter – die daarvan dankbaar gebruikmaakte – naar zijn (!) negende wereldtitel op de mountainbike snellen.

Zeranol

Flückiger testte positief op het middel Zeranol. Dat is een anabool die de groei van het lichaam bevordert. In de Verenigde Staten en Canada gebruiken ze het middel vaak bij pluimvee. Wat het verweer van de Zwitser is en of hij een B-staal aanvraagt, is op dit moment niet bekend. Naast het EK van deze week, vinden volgend weekend in het Franse Les Gets de wereldkampioenschappen plaats.

Naast zijn twee zilveren medailles, wist Flückiger in 2021 wel de Wereldbeker te winnen.

Das ist ein ziemlicher Hammer, am Abend vor dem EM-Rennen und eine Woche vor der Bike-WM: Mathias Flückiger (33), der Olympiazweite und Gesamtweltcupsieger von 2021, wurde positiv auf die anabole Substanz Zeranol getestet. pic.twitter.com/ujrhVAP7xv — Emil Bischofberger (@bischofberger) August 18, 2022