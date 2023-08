Veteraan Luis Ángel Maté zet vroege vlucht een neus in Volta a Portugal

Luis Ángel Maté heeft de zesde rit in de Volta a Portugal gewonnen. De Spanjaard van Euskaltel-Euskadi won in Guarda en bleef Artem Nych vanuit de vroege vlucht voor. Nych neemt wel de leiderstrui over van Délio Fernandez.



Tussen Penamacor en Guarda had de organisatie een pittige heuvelrit uitgetekend met zes klimmetjes van tweede en derde categorie. In de laatste zeventien kilometer lagen er naar Guarda nog klimmetjes van 6,1 kilometer aan 4,5 procent en 3,1 kilometer aan 6,2%.

Maté en Nych maakten onderdeel uit van een vlucht die al vroeg in de etappe was weggereden uit het peloton. In de lastige finale zou de kopgroep van tien renners steeds verder uitdunnen en bleven de Rus en de Spanjaard uiteindelijk over op de slotklim.

De 39-jarige coureur van Euskaltel-Euskadi zou in de slotmeters van de rit zijn vluchtgezel uiteindelijk op grote achterstand rijden, waardoor hij in Guarda de derde profzege uit zijn profcarrière boekte. Eerder won de Spanjaard al in de Route du Sud (2011) en de Tour de San Luis (2010).

Het groepje der favorieten met leider Delio Fernández kwam een minuut of twee na de winnaar binnen. De coureur van APHotels and Resorts-Tavira is daardoor voorlopig zijn leiderstrui kwijt.