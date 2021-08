Verzoenend gesprek Evenepoel en Vermeersch: “We hebben het goed afgesloten”

Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch hebben een verzoenend gesprek gevoerd na afloop van de openingsetappe van de Benelux Tour. Na de finish liepen de emoties nog hoog op. Evenepoel haalde na de finish namelijk uit naar Vermeersch. De kopman van Deceuninck-Quick-Step reed in de eerste waaier zijn wiel kapot, liep duur tijdverlies op en wees de Alpecin-Fenix-renner aan als schuldige.

“Ik zit gewoon in de groep en jij komt schuin erdoor”, riep Evenepoel na afloop van de rit richting een feestvierende Vermeersch. Diens ploeggenoot Tim Merlier had vlak daarvoor namelijk de etappe gewonnen in Dokkum. Vermeersch reageerde niet op de verwijten van Evenepoel, tot ontsteltenis van die laatste. “Je moet niet weglopen maar je fout toegeven. Ga je me nu nog uitlachen in mijn bakkes? Och jongen.”

Nog diezelfde dag besloten beide mannen het uit te praten en de zaak af te sluiten. Evenepoel wilde na het gesprek met Vermeersch geen commentaar meer geven, Vermeersch keek met Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad nog wel even terug het akkefietje met zijn landgenoot. “Waaiers zijn pure hectiek. Ik reed naar voren, de wind van kwam links. Het peloton maakte een zwieper naar rechts en plots voelde ik dat iets in mijn achterwiel raakte.”

“Ik heb geleerd: wanneer je in iemand zijn achterwiel rijdt, zit je zelf fout”

“Het was blijkbaar Evenepoel die met zijn voorwiel in mijn achterwiel was gereden. Remco zei dat ik te nerveus was omdat ik naar voren wilde. Ik denk dat iedereen daarmee bezig was. Ik denk dat ik er totaal niets aan kan doen. Ik heb geleerd: wanneer je in iemand zijn achterwiel rijdt, zit je zelf fout. Uiteindelijk hebben we het uitgepraat. Remco zei dat het een hele dag koersen was en dat ik er ook niets aan kon doen. We hebben het onder elkaar goed afgesloten.”

Volgens Christoph Roodhooft, ploegleider bij Alpecin-Fenix, moet Evenepoel vooral naar zichzelf kijken. “Remco rijdt in het achterwiel van Gianni en verliest zo enkele spaken uit zijn voorwiel. Dat is zijn eigen fout. Dan moet je jezelf voor je kop slaan en niet tegen een ander beginnen te roepen.” Volgens Rik Van Slycke, ploegleider van Evenepoel, ontstond de tirade in een opwelling. “Dan zeg je al eens dingen waar je achteraf spijt van hebt.”