Vertrouwen bij Groupama-FDJ in Gaudu: “Top vijf in Parijs is mogelijk”

David Gaudu begint morgen voor het eerst als kopman aan de Tour de France. In zijn thuisregio Bretagne verschijnt hij als de leider van Groupama-FDJ aan het vertrek. “We gaan beginnen, de druk neemt toe, maar ook de adrenaline.”

“Morgen hoop ik geen tijd te verliezen op de favorieten in de eerste etappe en een goed gevoel te hebben op de Fosse aux Loups. Het is een heel specifieke, smalle en steile klim”, laat Gaudu via zijn ploeg weten. “Over het algemeen is het parcours niet in mijn voordeel door de tijdritten, maar in deze belangrijke eerste week kunnen verschillen snel ontstaan. Daarna hebben we een paar heel mooie etappes.”

Specifiek noemt de 24-jarige renner de Alpenetappe naar Tignes, die met de Saisies, de Col du Pré en de Cormet de Roselend veel lijkt op zijn gewonnen rit in de Tour de l’Avenir van 2016. “Ik wil deze Tour de France graag met een etappezege en een goed resultaat in het klassement afsluiten. Het is voor het eerst dat ik de kopman ben in de Tour de France, maar omdat ik deze rol al sinds het begin van het seizoen heb is het geen grote verandering.”

“Ik leer nog steeds veel van ploeggenoten, zoals van Stefan Küng in het tijdrijden. Hij heeft me veel advies, we kijken allemaal eigenlijk wel hoe hij te werk gaat. Ik leerde ook veel van Thibaut Pinot in de Tour de France 2019. Ik hoop dat ik de ploeg tevreden kan stellen”, aldus Gaudu.

‘David kan bij de top vijf staan in Parijs’

Ploegleider Yvon Madiot kondigt vast aan dat als zijn ploeg het geel pakt, de renners de trui ook gaan verdedigen. “We zijn hier met een stel geweldige rouleurs; zij kunnen ook in de bergen ver komen. We kunnen het geel verdedigen, we moeten ons dan gewoon aanpassen. David kan bij de top vijf staan in Parijs. We zagen hem in de Dauphiné en het Baskenland al: hij was nog niet in zijn beste vorm, maar hij hoorde wel al bij de besten.”

“Maar we zijn er nog niet”, waarschuwt Madiot. “Tussen nu en Parijs zijn er nog veel etappes af te leggen. Om een goed klassement te halen, moeten wij er drie weken lang staan. We moeten eerst nog wat vlakke etappes doorkomen voor we aan de bergen beginnen. INEOS Grenadiers heeft vier klimmers aan de start, maar ze hebben niet de allerbeste. Ze moeten zeker wat proberen om het Roglič en Pogačar moeilijk te maken, en dat kan ons weer helpen.”