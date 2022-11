Honoré lovend over Lefevere: “Ik kan niets negatiefs zeggen over Quick-Step”

Mikkel Honoré had nog een doorlopend contract bij het huidige Quick-Step-Alpha Vinyl, maar zal de ploeg van Patrick Lefevere deze winter niettemin verruilen voor EF Education-EasyPost. Van een verstoorde verstandhouding met het Belgische team is echter geen sprake. “Ik kan niets negatiefs zeggen over Quick-Step”, laat Honoré weten in gesprek met het Deense Ekstra Bladet.

“Om die reden is het voor velen waarschijnlijk een grote verrassing dat ik het contract met een van de beste ploegen ter wereld heb beëindigd”, vervolgt de 25-jarige Honoré. “Maar ik voel dat dit het juiste moment voor mij is om naar buiten te komen en iets nieuws te proberen. Ik droom van een wat vrijere rol en kansen in de grote wielerwedstrijden.”

Quick-Step hoopte dat Honoré bleef, maar hij koos toch voor een Amerikaans avontuur. “Daar was begrip en respect voor. Het laat maar weer eens zien hoe goed het team is. Ik ben ontzettend dankbaar voor wat Patrick Lefevere mij en mijn carrière heeft gegeven. Hij was de eerste die in mij geloofde. Dat zal ik nooit vergeten.”

Ook over zijn voormalig ploeggenoten is de Deen lovend. “Ik heb sterk het gevoel dat ik dankzij hen de persoon ben geworden die ik nu ben. Ze namen mijn beslissing goed. We zijn tenslotte allemaal professionals, we weten dat dit niet de laatste keer is dat iemand van team wisselt. Maar het is ook wel verdrietig. Het zijn niet alleen teamgenoten, het zijn ook vrienden.”

Vrijere rol bij EF

Bij EF Education-EasyPost krijgt Honoré een vrijere rol dan bij Quik-Step-Alpha Vinyl, verwacht hij. “Ik heb deze keuze gemaakt om mijn eigen kansen na te kunnen jagen. Na vier jaar op één plek te zijn geweest, heb ik behoefte aan een nieuwe stimulans. Ik wil nieuwe mensen leren kennen en iets nieuws proberen. EF Education-EasyPost is een klein team, maar het heeft grote ambities. Ook is het een team met een verhaal. Er zijn renners die hier heel goede resultaten hebben geboekt. Ik voel dat het een plek is waar ik goed kan presteren.”

Honoré, die een contract heeft getekend tot eind 2025, kijkt vooral uit naar de voorjaarsklassiekers. In de grote rondes zal hij mikken op dagsucces. “De Ardennen, de Ronde van Vlaanderen, de E3 Saxo Bank Classic… In grote rondes hoop ik op ritzeges. Ik zou echt een typische rittenkaper kunnen zijn.”