Vertel ons jouw fietsdoel voor 2022 en wij helpen je samen met TrueKinetix beter klimmen

Nu koning herfst definitief zijn intrede heeft gedaan, is de periode waarin we plannen maken voor het nieuwe wielerseizoen aangebroken. Wordt 2022 voor jou het jaar van La Marmotte, The Ride, L’Etape du Tour of misschien wel Maratona dles Dolomites? Wij zijn benieuwd naar jouw fietsdoel voor 2022 en willen samen met TrueKinetix helpen om jouw grenzen te verleggen.

De grote uitdagingen op de fiets liggen in het hooggebergte. De vlakke Nederlandse polders zijn daarbij niet per se de ideale plek om je optimaal voor te bereiden. Daarom willen wij de WielerFlits-lezers in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de TrueBike, de enige smartbike die het bergop rijden als geen ander kan stimuleren.

Wat gaan we doen?

Uit alle aanmeldingen kiezen we drie deelnemers die uitgenodigd worden bij TrueKinetix in Hillegom. Daar krijgen zij een uitleg over de TrueBike en mogen ze tijdens deze kennismaking voor een eerste keer de fiets uitproberen.

Iedere deelnemer krijgt vervolgens de gelegenheid om de TrueBike drie weken thuis uit te testen. Van zowel het bezoek aan TrueKinetix als de ervaringen thuis maken wij een artikel dat we publiceren op WielerFlits.

Is je interesse gewekt? Vul dan hieronder jouw gegevens in.

Deadline:

Woensdag 10 november om 12:00