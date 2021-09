Vertederende beelden in Tour of Britain

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over de ontmoeting tussen Wout van Aert en Casper Cavendish tijdens de Tour de Britain.

Verterende beelden voor de start van de slotetappe van de Tour of Britain. Wout van Aert kreeg bezoek van Cavendish… Casper Cavendish welteverstaan, het jongste zoontje van topsprinter Mark Cavendish. De jonge Cavendish is een groot wielerliefhebber en wilde voor de start wel eens een bezoekje brengen aan de Belgische kampioen van Jumbo-Visma, die bezig is een zeer succesvolle Tour of Britain met voorlopig drie ritzeges.

Casper Cavendish, vergezeld door zijn vader en moeder Peta Todd, kreeg na een warme ontmoeting nog een cadeautje van Van Aert. De Belg schonk Cavendish junior een gloednieuwe Belgische kampioenstrui en dat kon Casper wel waarden. Met een warme knuffel bedankte hij de coureur van Jumbo-Visma, die binnenkort als topfavoriet naar het WK in België zal trekken.

🇬🇧 #TourOfBritain Who better recognises quality than Mark Cavendish’ son Casper..? 😉 pic.twitter.com/2IBZ0bNYH5 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2021